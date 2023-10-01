Онколог назвал ранние симптомы рака крови

Рак крови является широко распространенной формой онкологии, о чем многие люди не догадываются. Так, каждый год недуг вызывает больше смертей, чем рак груди или простаты, заявил "МедикФоруму" онколог Андрей Воробьев.

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По словам специалиста, около 30% случаев рака крови диагностируется при экстренной госпитализации. В целом среди населения наблюдается низкая осведомленность о раке крови, то есть люди не уверены в имеющихся симптомах и не знают, когда следует обращаться за помощью.

Так, к неочевидным симптомам рака крови, на которые пациенты не всегда обращают внимание, можно отнести беспричинную потерю веса, усталость и легко образующиеся синяки. Помимо этого, в качестве тревожного звоночка могут выступать отечность, чрезмерное потоотделение, одышка и зуд кожи.

"Больной чувствует себя все более слабым и истощенным, с плохим аппетитом и дальнейшей потерей веса. Рак крови может повлиять на мозг, вызывая головные боли и судороги", – объяснил онколог.