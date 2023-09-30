Онколог назвал три первых признака рака поджелудочной железы

На какие тревожные симптомы стоит обратить внимание, в интервью изданию МедикФорум рассказал онколог Андрей Воробьев.

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Эксперт отметил, что часто рак поджелудочной железы диагностируют на поздних стадиях, поскольку симптомы заболевания не проявляются на его начальных этапах. И иногда признаки онкологического заболевания схожи с другими недугами (например, с панкреатитом, язвенной болезнью, желудочным рефлюксом и др.).

Воробьев рекомендовал обратить внимание на три симптома, при наличии которых необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку они могут свидетельствовать о развитии рака поджелудочной железы.

Во-первых, следует насторожиться при необъяснимой потере веса.

Во-вторых, поводом для незамедлительного обращения к врачу должна стать боль в середине живота, отдающая в спину.

В-третьих, нельзя оставлять без внимания пожелтение кожи и слизистых оболочек.

Любой из этих симптомов может указывать на развитие рака поджелудочной железы.

В числе симптомов онкологического заболевания, которые могут возникнуть позднее, Воробьев назвал тошноту и рвоту, снижение аппетита, диабет.