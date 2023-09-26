Как газировка может вызвать рак

Ученые из Совета по раку Виктории и Мельбурнского университета изучили более 35 000 австралийцев, у которых развилось 3283 случая развития онкологии, связанной с ожирением.

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Исследование показало, что люди, которые регулярно пьют сладкие безалкогольные напитки, подвергаются большему риску развития нескольких типов рака, чем те, кто этого не делает, говорит доцент Эллисон Ходж, старший научный сотрудник Совета по раку Виктории и Университета штата Калифорния. Мельбурн.

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В исследовании рассматривались одиннадцать типов рака, связанных с ожирением, включая почки, колоректальный рак, пищевод, молочную железу в постменопаузе, поджелудочную железу, эндометрий, а также печень, агрессивную предстательную железу, яичники и желчный пузырь.

«Даже люди, не имеющие избыточного веса, имеют повышенный риск развития рака, если регулярно пьют сладкие безалкогольные напитки. Но это не относится к тем, кто пьет диетические безалкогольные напитки, что позволяет предположить, что сахар является ключевым фактором».

Исследование показало, что карамельный краситель (4-метилимидазол), используемый в напитках из колы, и искусственные подсластители, по-видимому, не влияют на риск развития рака.

Более высокое потребление как подслащенных сахаром, так и искусственно подслащенных безалкогольных напитков связано с большей окружностью талии, но риск рака выше только среди тех, кто пьет больше подслащенных сахаром безалкогольных напитков.

«Те, кто регулярно пьет диетические безалкогольные напитки, с такой же вероятностью страдают ожирением, как и те, кто регулярно пьет сладкие безалкогольные напитки, что по-прежнему несет риск для здоровья».

Генеральный директор Совета по борьбе с раком Виктории Тодд Харпер говорит, что эти результаты дают людям еще одну причину сократить потребление подслащенных напитков.

«Уже известно, что сладкие напитки, в том числе безалкогольные, являются причиной ожирения, что значительно увеличивает риск развития ряда раковых заболеваний», — говорит он.

И рак — это лишь одно из многих хронических заболеваний, связанных с употреблением сладких напитков, включая повышенный риск диабета 2 типа, болезней сердца и кариеса.

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала одним из самых опасных сахарозаменителей является аспартам, выделяющий канцерогенный метанол.