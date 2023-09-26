При варикозе не следует употреблять алкоголь, рассол и сахаросодержащие напитки. Об этом "Москве 24" заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Как объяснил специалист, алкогольные напитки усиливают отек и, соответственно, застой жидкости в нижних конечностях. А из-за соленых напитков, в том числе рассолов, в организме задерживается жидкость, что также обостряет течение болезни.

Сахаросодержащие напитки, в свою очередь, увеличивают отек, воспаление, сгущают кровь и усиливают проявление тромбофлебита, предупредил диетолог.

Что касается полезных при данном недуге напитков, то к ним эксперт отнес зеленый и травяной чаи, так как они обладают противовоспалительным действием.