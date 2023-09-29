Ученые: мытье полов поможет снизить риск инсульта

Ученым из Сиднейского университета удалось доказать, что короткие периоды «случайной» активности могут помочь снизить риск сердечных приступов и других проблем с сердцем. Об этом пишет DailyMail. Результаты исследования опубликованы в журнале Lancet Public Health.

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В ходе исследования специалисты наблюдали за взрослыми участники отобрали более 25 000 взрослых людей, которые носили фитнес-браслеты, отслеживающие их физическую активность. При этом эти люди не занимались спортом и не выполняли никакие физические упражнения.

В результате ученые обнаружили, что небольшие «случайные» физические активности длительностью до 10 минут оказались способны снижать риск возникновения проблем с сердцем.

Так, движения хотя бы в течение двух-трех минут, по утверждению ученых, снижает риск инсульта и сердечного приступа на 29%, а риск смертности в этом случае становится ниже на 44%, по сравнению с активностью продолжительностью менее минуты.

Старший автор исследования Эммануэль Стаматакис отметил, что к таким активностям, которые приносят пользу здоровью, вполне можно отнести мытье полов дома или подъем по лестнице.

Его коллега доктор Мэтью Ахмади добавил, что для здоровья полезен любой вид деятельности. И чем дольше длится период активности, тем больше пользы человек в итоге получит.

Исследование предполагает, что люди потенциально могут снизить риск серьезных сердечных заболеваний, занимаясь повседневной деятельностью, при они непрерывно двигаются в течение как минимум одной-трех минут, — отметил эксперт.