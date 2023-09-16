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Инсульт: причины, симптомы, лечение

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое занимает второе место среди причин смертности во всем мире. Согласно статистике, ежегодно с ним сталкиваются около 15 миллионов человек.

Инсульт: причины, симптомы, лечение
© РИА Новости

Что такое инсульт, почему он возникает и что сделать, чтобы предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Ишемический инсульт возникает, когда кровоснабжение части мозга прерывается или уменьшается, препятствуя поступлению кислорода и питательных веществ в мозговую ткань. Клетки мозга начинают отмирать за считанные минуты. Это состояние требует неотложного медицинского вмешательства. Время здесь имеет решающее значение, так как инсульт может привести к непоправимым повреждениям головного мозга, временной нетрудоспособности и другим опасным для жизни последствиям.

Причины

Существует две основные причины инсульта: закупорка артерии (ишемический инсульт) или разрыв кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). У некоторых людей может наблюдаться лишь временное нарушение притока крови к мозгу, известное как транзиторная ишемическая атака (ТИА), или микроинсульт.

  • Ишемический инсульт. Это наиболее распространенный тип инсульта. Он происходит, когда кровеносные сосуды головного мозга сужаются или закупориваются, что приводит к серьезному снижению кровотока - ишемии). Закупорка или сужение кровеносных сосудов вызваны жировыми отложениями, которые накапливаются в кровеносных сосудах, или сгустками крови или другими частицами "мусора", которые перемещаются по кровотоку.
  • Геморрагический инсульт. Он возникает, когда кровеносный сосуд в головном мозге разрывается. Кровоизлияния в мозг могут быть результатом: неконтролируемого высокого кровяного давления, чрезмерного употребления разжижающих кровь препаратов - антикоагулянтов, аневризм, полученных травм, отложения белка в стенках кровеносных сосудов.
  • Транзиторная ишемическая атака (ТИА). Микроинсульт вызывается временным снижением кровоснабжения части мозга и имеет схожие симптомы. Однако это состояние также требует медицинского вмешательства.

Симптомы

  • Нарушение речи и ее понимания;
  • Внезапная слабость в руке, ноге или половине туловища;
  • Асимметрия, «перекос» лица, онемение губ, опущенный уголок рта;
  • Сильная головная боль;
  • Нарушение координации и головокружение;
  • Полная или частичная потеря сознания.

Чтобы распознать инсульт, попросите человека выполнить следующие действия:

  • Улыбнуться. Если он не может, это признак инсульта.
  • Высунуть язык. При инсульте он отклоняется в одну сторону.
  • Поднять руки. Если одна рука или обе не слушаются, бейте тревогу.
  • Пройтись по прямой линии. При нарушении мозгового кровообращения человек не сможет этого сделать.
  • Повторить фразу. При инсульте речь похожа на то, как разговаривает очень пьяный человек.

При появлении подобных симптомов срочно вызовите скорую помощь.

Лечение

  • Лечение при острой стадии. Сначала врачи стараются восстановить поступление крови в мозг. Этот процесс может включать в себя использование лекарств для растворения тромба или хирургическое вмешательство.
  • Реабилитация. После острой стадии инсульта пациентам часто требуется реабилитация. С пациентом работает группы врачей: неврологи, психологи, логопеды, физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре.
  • Профилактика рецидива. После инсульта важно принимать меры для предотвращения повторного эпизода: принимать назначенные лекарства, контролировать артериальное давление и придерживаться здорового образа жизни.
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