Инсульт: причины, симптомы, лечение

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое занимает второе место среди причин смертности во всем мире. Согласно статистике, ежегодно с ним сталкиваются около 15 миллионов человек.

Что такое инсульт, почему он возникает и что сделать, чтобы предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Ишемический инсульт возникает, когда кровоснабжение части мозга прерывается или уменьшается, препятствуя поступлению кислорода и питательных веществ в мозговую ткань. Клетки мозга начинают отмирать за считанные минуты. Это состояние требует неотложного медицинского вмешательства. Время здесь имеет решающее значение, так как инсульт может привести к непоправимым повреждениям головного мозга, временной нетрудоспособности и другим опасным для жизни последствиям.

Причины

Существует две основные причины инсульта: закупорка артерии (ишемический инсульт) или разрыв кровеносного сосуда (геморрагический инсульт). У некоторых людей может наблюдаться лишь временное нарушение притока крови к мозгу, известное как транзиторная ишемическая атака (ТИА), или микроинсульт.

Ишемический инсульт. Это наиболее распространенный тип инсульта. Он происходит, когда кровеносные сосуды головного мозга сужаются или закупориваются, что приводит к серьезному снижению кровотока - ишемии). Закупорка или сужение кровеносных сосудов вызваны жировыми отложениями, которые накапливаются в кровеносных сосудах, или сгустками крови или другими частицами "мусора", которые перемещаются по кровотоку.

Геморрагический инсульт. Он возникает, когда кровеносный сосуд в головном мозге разрывается. Кровоизлияния в мозг могут быть результатом: неконтролируемого высокого кровяного давления, чрезмерного употребления разжижающих кровь препаратов - антикоагулянтов, аневризм, полученных травм, отложения белка в стенках кровеносных сосудов.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА). Микроинсульт вызывается временным снижением кровоснабжения части мозга и имеет схожие симптомы. Однако это состояние также требует медицинского вмешательства.

Симптомы Нарушение речи и ее понимания;

Внезапная слабость в руке, ноге или половине туловища;

Асимметрия, «перекос» лица, онемение губ, опущенный уголок рта;

Сильная головная боль;

Нарушение координации и головокружение;

Полная или частичная потеря сознания.

Чтобы распознать инсульт, попросите человека выполнить следующие действия:

Улыбнуться. Если он не может, это признак инсульта.

Высунуть язык. При инсульте он отклоняется в одну сторону.

Поднять руки. Если одна рука или обе не слушаются, бейте тревогу.

Пройтись по прямой линии. При нарушении мозгового кровообращения человек не сможет этого сделать.

Повторить фразу. При инсульте речь похожа на то, как разговаривает очень пьяный человек.

При появлении подобных симптомов срочно вызовите скорую помощь.

Лечение

Лечение при острой стадии. Сначала врачи стараются восстановить поступление крови в мозг. Этот процесс может включать в себя использование лекарств для растворения тромба или хирургическое вмешательство.

Реабилитация. После острой стадии инсульта пациентам часто требуется реабилитация. С пациентом работает группы врачей: неврологи, психологи, логопеды, физиотерапевты, специалисты по лечебной физкультуре.

Профилактика рецидива. После инсульта важно принимать меры для предотвращения повторного эпизода: принимать назначенные лекарства, контролировать артериальное давление и придерживаться здорового образа жизни.