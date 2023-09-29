Врач Фомичева рассказала о связи стресса с сердечным приступом

Кардиолог Анастасия Фомичева в беседе с "Известиями" рассказала, как связаны длительный стресс и инфаркт миокарда, а также, как помочь человеку при подозрении на сердечный приступ.

По словам специалиста, частые и эмоционально сильные переживания повышают уровень гормона стресса, что способно приводить к сужению сосудов и, как следствие, к повышению артериального давления и серьезным кардиологическим проблемам.

«Длительный стресс может стать причиной различных заболеваний, в том числе, артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, острого коронарного синдрома, вплоть до инфаркта миокарда», – предупредила доктор.

Помимо этого затянувшийся стресс способен привести к депрессии, расстройству пищевого поведения, мигреням, снижению половой функции и к язве желудка.

При проявления острой боли в груди, врач рекомендовала немедленно вызывать скорую помощь. До ее приезда больному необходимо обеспечить доступ к свежему воздуху, удобное положение и исключить любую подвижность.