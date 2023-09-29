Перечислены различия между пневмонией и бронхитом

Терапевт Андреева перечислила различия между пневмонией и бронхитом
Оба заболевания являются респираторными, но поражают разные участки легких, а также имеют не похожие друг на друга симптомы. Об этом в беседе с МедикФорум рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.
Как отметила эксперт, причиной бронхита (воспаления бронхов), как правило, является вирусная инфекция. Крайне редко заболевание может быть вызвано грибками.
К типичным симптомам бронхита Андреева отнесла:
- влажный кашель,
- охриплость голоса,
- головная боль,
- боль в шее и теле,
- лихорадка.
Что касается пневмонии, — это заболевание инфекционное, чаще всего вызванное бактериями. В некоторых случаях возбудителями пневмонии могут быть вирусы или грибки.
Симптомы пневмонии, по словам специалиста, отличаются от признаков бронхита. Среди них Андреева выделила:
- сухой кашель,
- озноб,
- одышка,
- учащенное дыхание.
Эксперт подчеркнула, что если пневмонию не выявить вовремя и не начать лечение, это может привести к осложнениям и даже к смерти.
По словам Андреевой, при подозрении на бронхит или пневмонию, необходимо, в первую очередь обратить внимание на кашель. При бронхите он будет хроническим и с мокротой, в отличие от сухого кашля при пневмонии.
Также эксперт рекомендовала своевременно обратиться к врачу.