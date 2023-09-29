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Терапевт Андреева перечислила различия между пневмонией и бронхитом

Оба заболевания являются респираторными, но поражают разные участки легких, а также имеют не похожие друг на друга симптомы. Об этом в беседе с МедикФорум рассказала врач-терапевт Ирина Андреева.

Перечислены различия между пневмонией и бронхитом
© Unsplash

Как отметила эксперт, причиной бронхита (воспаления бронхов), как правило, является вирусная инфекция. Крайне редко заболевание может быть вызвано грибками.

К типичным симптомам бронхита Андреева отнесла:

  • влажный кашель,
  • охриплость голоса,
  • головная боль,
  • боль в шее и теле,
  • лихорадка.

Что касается пневмонии, — это заболевание инфекционное, чаще всего вызванное бактериями. В некоторых случаях возбудителями пневмонии могут быть вирусы или грибки.

Симптомы пневмонии, по словам специалиста, отличаются от признаков бронхита. Среди них Андреева выделила:

  • сухой кашель,
  • озноб,
  • одышка,
  • учащенное дыхание.

Эксперт подчеркнула, что если пневмонию не выявить вовремя и не начать лечение, это может привести к осложнениям и даже к смерти.

Пневмония: причины, симптомы, лечение

По словам Андреевой, при подозрении на бронхит или пневмонию, необходимо, в первую очередь обратить внимание на кашель. При бронхите он будет хроническим и с мокротой, в отличие от сухого кашля при пневмонии.

Также эксперт рекомендовала своевременно обратиться к врачу.

Ранее врач рассказал, какой кашель опаснее: сухой или влажный.

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