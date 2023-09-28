Малышева объяснила, чем грозит аневризма головного мозга

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале рассказала, чем может быть опасна аневризма головного мозга.

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По словам специалиста, аневризма головного мозга часто оказывается случайной находкой во время магнитно-резонансной томографии (МРТ). Но ее опасность не только в этом. Заболевание может стать причиной слепоты или даже смерти.

Врач-кардиолог Герман Гандельман также пояснил, что аневризма не что иное, как расширение сосудов головного мозга, и похоже на мешочек с очень тонкими стенками, который в любой момент может разорваться. В этом случае человек рискует умереть или остаться инвалидом.

Аневризма головного мозга устраняется хирургическим путем.

"Операцию начинают с прокола в бедре. Затем через бедро врачи проводят проводник до самого мозга. Череп вскрывать не требуется. Все, что происходит внутри, нейрохирург видит на большом экране, который находится рядом с операционным столом", — рассказала Елена Малышева.