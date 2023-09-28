Ученые выяснили наиболее вероятное время внезапной смерти

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование и смогли назвать наиболее вероятный день и время внезапной смерти человека. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на результаты работы.

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Исследователи собрали и проанализировали данные о смерти 39 миллионов человек, которые умерли в период с 1999 по 2004 год. Выяснилось, что существует определенное время суток, в которое вероятность внезапно умереть возрастает. По словам профессора Клиффорда Сапера, существует ген, который предсказывает время смерти. Так, вероятность умереть ночью относительно ниже, но утром она повышается и достигает пика в 11 часов утра.