Ученые выяснили наиболее вероятное время внезапной смерти
Ученые из Гарвардской медицинской школы провели исследование и смогли назвать наиболее вероятный день и время внезапной смерти человека. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на результаты работы.
Исследователи собрали и проанализировали данные о смерти 39 миллионов человек, которые умерли в период с 1999 по 2004 год. Выяснилось, что существует определенное время суток, в которое вероятность внезапно умереть возрастает. По словам профессора Клиффорда Сапера, существует ген, который предсказывает время смерти. Так, вероятность умереть ночью относительно ниже, но утром она повышается и достигает пика в 11 часов утра.
Исследователи также назвали день недели, в который наиболее высок риск преждевременной смерти. Им оказалась суббота. Специалисты это связывают с приемом алкоголя и других психоактивных веществ, автомобильными катастрофами и криминалом. Кроме того, люди чаще погибают во время отпусков и период праздников, в частности во время новогодних каникул.