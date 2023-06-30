Совы и жаворонки: как хронотип влияет на продолжительность жизни

Ранее проведенные исследования показали, что у бодрствующих вечером и ночью людей более высокие риски наступления смерти. Отмечалось, в частности, что они чаще страдают от болезней сердечно-сосудистой системы и психических расстройств.

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Ученые провели очередной эксперимент, посвященный хронотипам и их влиянию на состояние здоровье и работу органов. О чем они свидетельствуют – в материале "Рамблера".

Эксперимент

В ходе масштабного исследования специалисты наблюдали за более чем 22 000 людьми, одна половина которых относила себя к совам, а другая – к жаворонкам. На протяжении нескольких десятков лет ученые отслеживали состояние их здоровья, перемены в образе жизни и рационе питания, вредные привычки и, конечно же, режим сна.

Спустя почти 40 лет некоторые испытуемые (1/3) умерли, и целью ученых было выяснить, какой хронотип был у каждого из них.

Результаты

Оказалось, что сов было на 9% больше жаворонков. На первый взгляд такие итоги подтверждают ранее полученные результаты, согласно которым более поздние подъемы негативно сказываются на состоянии здоровья и в том числе ускоряют приближение смерти. Однако на самом деле все не так просто.

Как объяснили авторы исследования, эта статистика скрывает ряд важных обстоятельств. Во-первых, многое зависит от образа жизни: например, среди умерших почти не было некурящих и редко употребляющих алкогольные напитки сов. Во-вторых, вредные привычки влияют на хронотип, а не наоборот: люди с зависимостями, как правило, имеют трудности со сном и его режимом, хуже и меньше спят.

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что хронотип практически не влияет на смертность. Повышенный риск наступления смерти, преобладающий у людей с поздним хронотипом, в основном объясняется более значительным попаданием в организм никотина и алкоголя, нежели у тех, кто раньше встает и раньше ложится спать" – высказались ученые.