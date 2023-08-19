Кардиолог рассказала об опасности аневризмы аорты

Аневризму принято называть "молчаливой убийцей", поскольку она может образоваться в любом возрасте и не давать о себе знать годами. Об опасности этой патологии рассказала кардиолог Людмила Саламатина изданию "Доктор Питер".

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По словам эксперта, при аневризме изменяется строение стенки аорты. Это значит, что коллагеновые, эластические и мышечные волокна начинают постепенно разрушаться. Аорта перестает быть эластичной, упругой и прочной. Впоследствии может случиться разрыв аневризмы аорты, который приведет ко внутреннему кровотечению.

В такой момент человек испытывает боль, артериальное давление начинает резко падать. В итоге может произойти остановка сердца. Это состояние провоцируют физическая или эмоциональная нагрузка, воспалительные заболевания, при которых поднимается температура тела.

Аневризму аорты можно обнаружить при помощи ультразвука, рентгенологического исследования, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ангиографии. Однако довольно часто это происходит случайно.

Чтобы не допустить повреждения аорты, важно контролировать уровень холестерина, избегать случайных половых связей и проходить диспансеризацию.