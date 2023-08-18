Главной причиной развития рака являются генетические мутации в клетках, которые накапливаются с возрастом. Об этом "Известиям" рассказала онколог Анастасия Марьенко.

Как объяснила врач, существует отдельная группа онкозаболеваний, которая связана непосредственно с наследственностью. Однако она составляет от 5 до 10% всех случаев.

Марьенко уточнила, что большинство онкологических заболеваний развивается из-за случайных генетических мутаций, спровоцированных различными факторами. Речь идет, например, о чрезмерном потреблении канцерогенов, курении, определенных инфекциях и воздействии ультрафиолетовых лучей.

Наследственность в данном случае не является приговором, резюмировала онколог. Правильное питание, здоровый образ жизни и забота о своем организме играют более значительную роль, добавила она.