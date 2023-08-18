Уролог перечислил неочевидные симптомы болезней почек

Такие неочевидные симптомы, как отеки лица и ног, боль в пояснице и спине, беспричинная потеря аппетита могут свидетельствовать о развитии заболеваний почек. Об этом "Известиям" рассказал врач уролог-андролог Артур Богатырев.

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Как объяснил специалист, в первую очередь речь идет о затрудненном, учащенном мочеиспускании, которое сопровождается дискомфортом. Сюда же можно отнести появление симптомов цистита.

Другие тревожные признаки включают в себя отеки лица или ног, беспричинную потерю аппетита, наличие крови в моче, ноющую или острую боль в пояснице или спине. В некоторых случаях наблюдается повышение температуры тела или артериального давления, отметил уролог.

Эксперт также обратил внимание на то, что людям с повышенным риском заболевания почек рекомендуется проводить скрининг. В группу риска входят пациенты с сахарным диабетом, системной красной волчанкой и гипертонической болезнью.