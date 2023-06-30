Самые опасные продукты для почек

Появление хронических заболеваний почек во многом зависит от образа жизни человека. Употребление вредной, соленой, жареной пищи, отсутствие физической активности — все это сильно сказывается на органе, фильтрующем кровь.

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Чаще всего болезни почек прогрессируют из-за неправильного питания. О том, какие продукты наиболее опасны для этого органа, — в материале “Рамблера”.

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Красное мясо

Ученые давно говорят о вреде красного мяса. Однако они утверждают, что опасно лишь слишком частое его употребление. Ученые проанализировали данные более 63 тысяч человек и выяснили, что те, кто часто употреблял в пищу красное мясо, чаще других страдали от хронической почечной недостаточности. Эксперты рекомендуют включать в рацион красное мясо, но не более трех раз в неделю.

Шпинат

Тем, кто страдает от болезней почек или имеет высокий риск болезни, от шпината лучше отказаться. Из рациона его стоит исключить насовсем, так как этот продукт богат оксалатами. Это — соли и эфиры, которые содержатся преимущественно в щавелевой кислоте. Ученые выяснили, что они на 20% увеличивают вероятность развития камней в почках.

Картофельные чипсы

Такая закуска, как картофельные чипсы, содержит в себе множество приправ и соли. Это может негативно сказаться не только на общем состоянии человека, но и на здоровье его почек. Ученые выяснили, что соленые снеки могут спровоцировать нарушение функции почек. У тех, кто употреблял их, такое заболевание развивалось на 29% чаще. Поэтому соленые снеки рекомендуется исключить всем тем, кто предрасположен к болезням почек.

Газированные напитки