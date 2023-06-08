Рак почки, как правило, не проявляет себя на ранних стадиях. О том, какие симптомы наблюдаются у больных позднее, "РИАМО" рассказал врач-онкоуролог Денис Алтунин.

По его словам, об опухоли может свидетельствовать кровь в моче, которая окрашивает ее в розовый, красный или темно-коричневый цвета. Также рак почки иногда проявляется в виде стойкой боли в спине или боку, необъяснимой потери веса и усталости даже при условии, что человек как следует отдохнул.

Указанные симптомы не обязательно говорят об онкологии. Однако при наблюдении любого из них стоит обратиться к врачу, сдать анализы и обследоваться, отмечает врач.

На сегодняшний день не существует единственной конкретной причины возникновения данного заболевания, обращает внимание Денис Алтунин. Но есть определенные факторы риска, к которым в том числе относятся пожилой возраст, курение, избыточный вес, хроническая почечная недостаточность и семейный анамнез рака почки.