Онколог объяснила, с чего начинается рак

Откуда берется рак у молодых людей в возрасте 30-35 лет, если нет жалоб на здоровье и наследственной предрасположенности? Что непосредственно влияет на запуск опасного процесса, объяснила руководитель маммологического центра, врач-онколог Елена Жукова.

Так, например, рак молочной железы в последнее время стали чаще выявлять у молодых женщин.

Прежде всего, играют роль такие факторы, как проживание в мегаполисах, подчеркнула в интервью aif.ru Елена Жукова.

Выхлопные газы автомобилей, малоподвижный образ жизни, плохое питание "на бегу", высокий и "нервный" ритм жизни дают хроническую стрессовую нагрузку.

"У всех нас подскакивает уровень кортизола - гормона стресса, который тянет за собой другие гормоны стресса - адреналин, норадреналин, повышается уровень содержания эстрогена (женского полового гормона). Все это увеличивает риск заболеть раком молочной железы в молодом возрасте", - объяснила онколог.

Врач призвала после 35-40 лет проходить маммографическое исследование - процедура дает возможность не просто заподозрить опасное заболевание, но и найти тот участок, где с высокой вероятностью может возникнуть рак.