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3 часа назад

Онколог объяснила, с чего начинается рак

Российская Газета

Откуда берется рак у молодых людей в возрасте 30-35 лет, если нет жалоб на здоровье и наследственной предрасположенности? Что непосредственно влияет на запуск опасного процесса, объяснила руководитель маммологического центра, врач-онколог Елена Жукова.

Так, например, рак молочной железы в последнее время стали чаще выявлять у молодых женщин.

Прежде всего, играют роль такие факторы, как проживание в мегаполисах, подчеркнула в интервью aif.ru Елена Жукова.

Выхлопные газы автомобилей, малоподвижный образ жизни, плохое питание "на бегу", высокий и "нервный" ритм жизни дают хроническую стрессовую нагрузку.

"У всех нас подскакивает уровень кортизола - гормона стресса, который тянет за собой другие гормоны стресса - адреналин, норадреналин, повышается уровень содержания эстрогена (женского полового гормона). Все это увеличивает риск заболеть раком молочной железы в молодом возрасте", - объяснила онколог.

Врач призвала после 35-40 лет проходить маммографическое исследование - процедура дает возможность не просто заподозрить опасное заболевание, но и найти тот участок, где с высокой вероятностью может возникнуть рак.

"И мы эту область начинаем обследовать. Поэтому маммография обязательна", - еще раз отметила специалист.

Болезни и лекарства,Видео,Елена Жукова,
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