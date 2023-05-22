Врач рассказал, как вычислить рак

Рак практически не имеет специфических симптомов и его легко можно спутать с другими заболеваниями. О том, под какие недуги может маскироваться онкология, рассказал врач Павел Копосов.

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По словам заместителя директора Института онкологии EMC Павла Копосова, обращаясь к врачу с какими-то жалобами, в первую очередь необходимо исключить рак.

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- Чаще всего рак можно перепутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Признаками развития злокачественной опухоли являются тошнота, рвота, изжога, нарушение стула, вздутие живота, боли в различных отделах желудка или кишечника, потеря веса и так далее. Все подобные проявления характерны для очень широкого круга заболеваний, которые могут быстро и легко излечиваться и не будут угрожать жизни пациента, - рассказал врач "РГ".

При появлении этих симптомов он рекомендует в срочном порядке обращаться к врачу и сделать гастроскопию и колоноскопию, а лучше КТ или МРТ.

Также онкологию можно спутать с нарушениями в работе бронхолегочной системы и пищевода. Обязательно проверить наличие опухолей нужно при навязчивом кашле, осиплости и изменении тембра голоса, боли в области грудной клетки, затрудненном дыхании, ощущении "кома" в горле, трудности с проглатыванием пищи.

Маскироваться рак способен и под заболевания женской и мужской половой системы.

- Симптомами рака могут быть трудности с мочеиспусканием, очень частые позывы к мочеиспусканию, боли при мочеиспускании, выделения из половых органов, тянущие боли внизу живота, нарушение менструального цикла, недержание мочи и так далее. В то же время некоторые симптомы могут быть следствием даже банальных простудных заболеваний.

Врач настоятельно рекомендует не надеяться, что все это пройдет само, а немедленно обращаться к врачу и проходить полное обследование.