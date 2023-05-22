Врач рассказал, как вычислить рак
Рак практически не имеет специфических симптомов и его легко можно спутать с другими заболеваниями. О том, под какие недуги может маскироваться онкология, рассказал врач Павел Копосов.
По словам заместителя директора Института онкологии EMC Павла Копосова, обращаясь к врачу с какими-то жалобами, в первую очередь необходимо исключить рак.
- Чаще всего рак можно перепутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Признаками развития злокачественной опухоли являются тошнота, рвота, изжога, нарушение стула, вздутие живота, боли в различных отделах желудка или кишечника, потеря веса и так далее. Все подобные проявления характерны для очень широкого круга заболеваний, которые могут быстро и легко излечиваться и не будут угрожать жизни пациента, - рассказал врач "РГ".
При появлении этих симптомов он рекомендует в срочном порядке обращаться к врачу и сделать гастроскопию и колоноскопию, а лучше КТ или МРТ.
Также онкологию можно спутать с нарушениями в работе бронхолегочной системы и пищевода. Обязательно проверить наличие опухолей нужно при навязчивом кашле, осиплости и изменении тембра голоса, боли в области грудной клетки, затрудненном дыхании, ощущении "кома" в горле, трудности с проглатыванием пищи.
Маскироваться рак способен и под заболевания женской и мужской половой системы.
- Симптомами рака могут быть трудности с мочеиспусканием, очень частые позывы к мочеиспусканию, боли при мочеиспускании, выделения из половых органов, тянущие боли внизу живота, нарушение менструального цикла, недержание мочи и так далее. В то же время некоторые симптомы могут быть следствием даже банальных простудных заболеваний.
Врач настоятельно рекомендует не надеяться, что все это пройдет само, а немедленно обращаться к врачу и проходить полное обследование.
Доброкачественные изменения на коже также могут не вызвать подозрений, однако обращать на них внимание следует. Родинок, липом, фибром бояться не стоит. Но если на теле появляются новые образования, лучше проконсультироваться со специалистом и исключить злокачественное образование.