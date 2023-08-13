Нефролог назвал симптомы, которые указывают на проблемы с почками

Нефролог Александр Румянцев в беседе с aif.ru рассказал о симптомах, которые указывают на проблемы с почками.

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По словам медика, насторожиться стоит, если возникли нарушения мочеиспускания. В среднем, в день человек выделяет 1,5-2 литра мочи – этот показатель может варьироваться в зависимости от количества выпитой воды, нагрузки на организм и условий работы.

Кроме того, о проблемах с почками могут свидетельствовать жажда, длительное отсутствие желания пойти в туалет, боли в боку и внизу живота, а также симптомы интоксикации – жар, пониженный аппетит, обезвоживание, рвота.