Онколог перечислил симптомы рака почки

Поначалу рак почки, как правило, протекает бессимптомно, но с развитием заболевания начинают проявляться такие симптомы, как кровь в моче, сильная боль в спине или боку, беспричинная потеря веса, чрезмерная усталость и повышение температуры тела. Об этом " Известиям " рассказал онколог Александр Серяков .

Специалист обратил внимание, что перечисленные признаки могут быть вызваны разными причинами и не всегда свидетельствуют о злокачественной опухоли в почке. Вместе с тем важно понимать, что любой из них может проявляться из-за патологического процесса в организме. Поэтому в случае обнаружения подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, пройти необходимые обследования и сдать анализы.