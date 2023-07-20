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Онколог Серяков перечислил симптомы рака почки

Поначалу рак почки, как правило, протекает бессимптомно, но с развитием заболевания начинают проявляться такие симптомы, как кровь в моче, сильная боль в спине или боку, беспричинная потеря веса, чрезмерная усталость и повышение температуры тела. Об этом "Известиям" рассказал онколог Александр Серяков.

Онколог перечислил симптомы рака почки
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Специалист обратил внимание, что перечисленные признаки могут быть вызваны разными причинами и не всегда свидетельствуют о злокачественной опухоли в почке. Вместе с тем важно понимать, что любой из них может проявляться из-за патологического процесса в организме. Поэтому в случае обнаружения подобных симптомов необходимо обратиться к врачу, пройти необходимые обследования и сдать анализы.

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"На данный момент точных причин развития рака почки неизвестно. Однако есть факторы риска, которые могут увеличить вероятность возникновения данного заболевания. Среди них: пожилой возраст, курение, избыточный вес".

Наличие хронической почечной недостаточности и семейная предрасположенность к данной форме рака также входят в этот список, резюмировал онколог.

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