Онколог назвала редкие и крайне опасные вида рака

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Юлия Вахабова перечислила наиболее редкие и крайне опасные виды рака.

© Мир24

По словам специалиста, в число самых редких видов заболевания входит саркома мягких тканей, которая представляет собой группу опухолей, поражающих мышечную, фиброзную, жировую и нервную ткани.

«Несмотря на то, что мягкие ткани занимают более 50% веса тела среднестатистического человека, опухоли в них встречаются нечасто. Саркомы мягкий тканей составляют примерно 1% от всех известных онкопатологий. Точные причины их развития неизвестны. Ученые сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации. Также предрасполагающими факторами являются такие заболевания, как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера», – цитирует специалиста «Газета.Ru».

Врач уточнила, что наиболее часто опухоли возникают в конечностях и пациенты нередко обнаруживают их самостоятельно.

Редким видом рака является также и ретинобластома – опухоль сетчатки глаза, добавила Вахабова. Этот диагноз в большинстве случаев ставят детям в возрасте до пяти лет.

Опасность ретинобластомы заключается в том, что она может проникнуть в склеру или глазницу, а также дать метастазы в кости, головной мозг, центральную нервную систему и другие органы, пояснила специалист. Это заболевание обусловлено генетически, однако развитие опухоли произойдет лишь в том случае, если оба родителя передадут ребенку мутировавший ген RB1, что встречается очень редко.