Море и онкология: когда больным раком нельзя отдыхать на юге

Онколог Черёмушкин: онкобольным во время терапии нельзя на море. Правда, если придерживаться определённых мер предосторожности, то поездка на море для пациентов не опасна. В идеале онкобольным на море лучше избегать солнца. Однако там можно получать массу полезных вещества через один лишь воздух, так что, если лечащий врач даёт добро, — смело на моря.

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин пояснил, что люди в основном и приезжают на курорты за свежим морским воздухом (который богат йодом), спокойствием, сном и улучшением иммунной системы и пищеварительного тракта.

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«Всё зависит от того, получает ли сейчас человек, болеющий раком, лечение, или он уже прошёл весь курс. Во втором случае поездка на море никак не запрещается и даже приветствуется, если соблюдать определенные рамки предосторожности», — отметил специалист.

В онкологии после основного лечения есть промежуток, где главная задача — борьба за восстановление функций организма, чтобы не давать опухоли развиваться. А в этом могут помочь не только специальные препараты, но и буквально окружающая атмосфера, в том числе правильное питание и отказ от вредных привычек.

Кому ещё опасно ехать на море

Отправляясь в отпуск, мы все думаем о том, что укрепим здоровье, погреемся и в принципе проведём время без забот. Однако отдых в жарких странах может принести не только удовольствие и яркие впечатления, но и немалый вред здоровью, особенно если у вас есть некоторые недуги.

Кандидат медицинских наук, врач-невролог Екатерина Демьяновская посоветовала при планировании отпуска правильно оценить состояние своего здоровья. В первую очередь нужно знать, что нельзя ездить на жаркие курорты людям с заболеваниями в острой фазе, а также если у них обострение хронических болезней.

А людям с гипертонией и заболеваниями сердца нужно сначала посоветоваться с врачом перед покупкой тура. Да и в целом более внимательно следить за своим самочувствием летом.

Плохо переносят жару и люди с заболеваниями щитовидной железы. Наши гормоны, которые вырабатывает эта «бабочка», отвечают за обмен веществ и терморегуляцию. А жара может вызвать обильное потоотделение с обезвоживанием или сильные отёки.

Солнечные ожоги

Многие приезжие туристы проводят почти всё время на пляже, считая, что солнечные ванны полезны для здоровья. Конечно, пребывание на солнце укрепляет иммунитет, способствует выработке витамина D, улучшает состояние костных тканей. Однако есть и свои опасные подводные камни, один из которых — ожоги, если сильно увлечься солнечными ваннами.

При солнечном ожоге в первую очередь важно быстрое реагирование. Необходимо снять неприятные ощущения и предотвратить последующие проблемы. Кстати, старая добрая сметана тут не помощник, врачи, наоборот, просят её не использовать в случае ожогов от загара.