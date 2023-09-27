Эксперт предложил три простых теста, которые могут определить, подвержены ли вы риску болезни Альцгеймера .

Это заболевание является наиболее распространенной формой деменции. Люди, страдающие этим заболеванием, могут испытывать потерю памяти, спутанность сознания, изменения в поведении и проблемы с речью и пониманием.

Однако Паула Бенеди, сертифицированный специалист по интегративному здоровью в области целостного здоровья и натуропатической медицины/натуропатии, считает, что вы можете снизить риск развития этого заболевания.

По мнению эксперта, такие вещи, как генетика и гормоны, могут оказать большое влияние на ваше здоровье. Кроме того, вы можете пройти тесты, чтобы выяснить, может ли что-нибудь повлиять на ваше состояние.

Гормоны

Гормоны могут играть определенную роль в возникновении болезни Альцгеймера – предвестником может быть нарушение работы щитовидной железы, высокий уровень кортизола, а также доминирование эстрогена вызывают воспаление, которое затем может привести к заболеванию. Высокий уровень сахара в крови также увеличивает риск. Эксперт рекомендует пройти тестирование. Вы можете сделать это с помощью домашних тестов, подобных тем, которые предлагает, чтобы убедиться, что все сбалансировано, сообщает Daily Star .

Высокий уровень меди

Это также может сыграть роль в развитии болезни Альцгеймера. Люди с СДВ, СДВГ, аутизмом, аллергией и расстройствами настроения очень часто имеют высокий уровень меди.

Генетика

Ни для кого не секрет, что генетика может увеличить шансы заболеть болезнью Альцгеймера – у всех нас есть ген APOE, которого существует три типа – APOE2, E3 и E4. Люди с APOE4 имеют повышенный риск развития этого заболевания. Вы можете проверить, какие у вас есть гены, а затем соответствующим образом скорректировать свою диету и образ жизни, чтобы оптимизировать свое здоровье и минимизировать риск. Например, человеку с геном APOE4 следует быть очень осторожным с жирами (включая полезные жиры) в рационе, поскольку они могут усилить воспаление, следует избегать кето-диеты (которая состоит из 70-80% жира) и быть осторожными с алкоголем, поскольку это тоже может быть вредным.