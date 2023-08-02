Как работает первая в мире вакцина от Альцгеймера

Всем известно, что вакцины смогли побороть не одну болезнь. Но что на счет "старческих" заболеваний, изменения мозга? Вряд ли вообще возможно создать такую вакцину, которая справится с таким недугом. Однако, ученые в Азии впервые смогли создать вакцину от болезни Альцгеймера. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

© Unsplash

Инновационная вакцина, разработанная японскими исследователями, потенциально способна предотвратить или изменить течение болезни Альцгеймера.

Видео дня

Эта новая вакцина нацелена на гликопротеин, ассоциированный со старением (SAGP), который экспрессируется в воспаленных клетках головного мозга, связанных с болезнью Альцгеймера. При тестировании на мышах вакцина уменьшила отложения амилоида и биомаркеры воспаления и даже улучшила осведомленность животных об окружающей среде.

Результаты этого предварительного исследования предлагают многообещающие ожидания для будущего лечения болезни Альцгеймера у людей.

Что обнаружили ученые

Исследователи из Высшей школы медицины Университета Дзюнтендо в Токио, Япония, разработали вакцину для уничтожения стареющих клеток, экспрессирующих гликопротеин, ассоциированный со старением (SAGP). Другое исследование также показало, что SAGP сильно экспрессируются в глиальных клетках у людей с болезнью Альцгеймера.

Основываясь на результатах этих исследований, ученые протестировали эту вакцину на мышах, чтобы воздействовать на клетки со сверхэкспрессией SAGP для лечения болезни Альцгеймера.

«Болезнь Альцгеймера есть у 50%-70% пациентов с деменцией во всем мире. Новый тест вакцины на мышах, проведенный в нашем исследовании, указывает на потенциальный способ предотвращения или изменения течения болезни. Будущая задача будет состоять в том, чтобы добиться аналогичных результатов у людей», — сказал ведущий автор исследования Чие-Лун Сяо.

По словам ученых, если вакцина окажется успешной у людей, это станет большим шагом вперед на пути к замедлению прогрессирования или даже предотвращения заболевания.

В этом исследовании ученые создали модель мыши с болезнью Альцгеймера, которая имитирует человеческий мозг и моделирует патологию болезни Альцгеймера, вызванную бета-амилоидом.

Для проверки эффективности вакцины SAGP мышам вводили контрольную вакцину или вакцину SAGP в возрасте двух и четырех месяцев. Обычно у людей на поздней стадии болезни Альцгеймера отсутствует тревога, а это значит, что они не осознают происходящее вокруг.

Мыши, получившие вакцину, испытывали тревогу, а это означает, что они были более осторожными и лучше осознавали окружающие их вещи — этот признак, по мнению исследователя, может указывать на уменьшение болезни. Кроме того, несколько воспалительных биомаркеров болезни Альцгеймера также были снижены.

Исследование также показало:

Вакцина SAGP значительно уменьшила отложения амилоида в тканях головного мозга, расположенных в области коры головного мозга, которая отвечает за обработку речи, внимание и решение проблем.

Было показано, что астроциты (наиболее распространенный тип глиальных клеток в головном мозге и специфическая воспалительная молекула) уменьшались в размере у мышей, получавших вакцину. Также наблюдалось снижение других воспалительных биомаркеров, что означает, что воспаление в головном мозге улучшилось в ответ на вакцину SAGP.

Поведенческий тест (устройство типа лабиринта) на мышах в возрасте шести месяцев показал, что те, кто получил вакцину, значительно лучше реагировали на окружающую среду, чем те, кто получил плацебо. Вакцинированные SAGP мыши, как правило, вели себя как нормальные здоровые мыши и лучше осознавали свое окружение.