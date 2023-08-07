Родственникам пожилых людей следует внимательно следить за их здоровьем и в случае проявления первых симптомов Альцгеймера обратиться к специалисту. Как недуг проявляет себя поначалу, агентству "ТАСС" рассказала внештатный специалист гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Она обратила внимание, что ранние признаки болезни Альцгеймера иногда бывают нетипичными. Например, одними из первых проявлений заболевания являются забывчивость, которая приобретает патологический характер, и потеря ориентации в пространстве.

Гериатр уточнила, что синдром старческой астении встречается приблизительно у 10% всех пациентов старше 60 лет. Среди людей в возрасте 75-85 лет эта доля составляет примерно 25-30%.

Когнитивные расстройства, в свою очередь, отличаются друг от друга и бывают разной степени: легкие, умеренные и тяжелые. В последнем случае речь идет о деменции.