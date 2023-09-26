Иногда отличить переедание от отравления не так-то просто. По каким признакам понять свое истинное состояние, изданию "РИАМО" рассказал гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

По словам специалиста, после нескольких часов активного употребления еды у человека в большинстве случаев возникает ощущение дискомфорта в желудке. Закономерность следующая: чем больше вы едите, тем сильнее чувство тяжести.

При отравлении же все происходит несколько иным образом. Человек может столкнуться с резкой болью в желудке, чувством тошноты, рвотой, ознобом, расстройством пищеварения и повышением температуры. Все эти симптомы объясняются тем, что в организм попал инфекционный агент, объяснил врач.

Заболевание, как правило, протекает стремительно и длится около 4-5 дней. В этот период важно восполнять дефицит жидкости, а при ухудшении состояния – вызвать скорую помощь.