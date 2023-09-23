Врач Исакова перечислила первые признаки ботулизма
Ботулизм вызывают бактерии клостридии, которыми заражена пища. Первые признаки опасного заболевания назвала врач-онколог Суна Исакова в беседе с изданием "Известия".
По словам специалиста, в первую очередь ботулизм проявляется вздутием живота, опущением век и тахикардий. Ботулизм развивается из-за отравления нейротоксинами, которые выделяют бактерии клостридии.
Также Суна Исакова назвала признаками ботулизма сухость во рту, нарушение глотания, изменение голоса, мышечную слабость, появление рвоты, диареи или запора.
Если эти симптомы появились после употребления консервированной продукции, следует обратиться за медицинской помощью.
"Ни в коем случае не употребляйте продукты с подозрительным запахом, цветом, истекшим сроком годности, а также при нарушении правил их хранения. По возможности проводите термическую обработку консервов. В домашних условиях храните продукцию такого вида при температуре не выше +10 градусов", — посоветовала Суна Исакова.