Врач Исакова перечислила первые признаки ботулизма

По словам специалиста, в первую очередь ботулизм проявляется вздутием живота, опущением век и тахикардий. Ботулизм развивается из-за отравления нейротоксинами, которые выделяют бактерии клостридии.

Если эти симптомы появились после употребления консервированной продукции, следует обратиться за медицинской помощью.

"Ни в коем случае не употребляйте продукты с подозрительным запахом, цветом, истекшим сроком годности, а также при нарушении правил их хранения. По возможности проводите термическую обработку консервов. В домашних условиях храните продукцию такого вида при температуре не выше +10 градусов", — посоветовала Суна Исакова.