Врач Кашух рассказала, какие блюда из доставки могут быть опасными

Готовые блюда, которые обычно заказывают из кафе и ресторанов, не сразу попадают на стол и в какой-то момент могут стать опасными. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с «МК в Питере».

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По словам специалиста, чаще всего причиной того, что блюда портятся, становится нарушение условий хранения после приготовления и во время доставки.

Когда охлажденная пища нагревается, а горячая, наоборот, остывает, в ней начинают размножаться бактерии - возбудители различных инфекций, включая дизентерию, сальмонеллез, кампилобактериоза и другие.