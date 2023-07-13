Названы основные источники пищевого отравления

Самым распространенным источником отравления в домашних условиях является молочная продукция. При ее употреблении можно заразиться бруцеллезом, сальмонеллезом и другими опасными заболеваниями, рассказал "Известиям" химик-токсиколог Вадим Негребецкий.

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Для минимизации рисков специалист рекомендует приобретать продукты известных производителей в проверенных магазинах и отказаться от разливного молока.

Токсиколог также перечислил симптомы пищевого отравления. Как правило, у человека в данных обстоятельствах наблюдаются слабость, обильное потоотделение на фоне диареи, резкая боль, тошнота и рвота. При этом степень их проявления зависит от различных факторов, в том числе возраста, состояния здоровья и др.

"Процедуры, которые можно выполнить в домашних условиях до приезда скорой, просты: искусственно вызванная рвота, для чего существует много народных методов, промывка кишечника с помощью клизмы. Далее – энтеросорбенты", – озвучил свои рекомендации эксперт.