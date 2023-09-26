Обнаружена связь между глаукомой и депрессией

Утрата отвечающих за восприятие света клеток глаза связана с депрессией. К такому выводу пришли ученые Тюменского медицинского университета в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Affective Disorders.

© Pexels

Глаукома представляет собой тяжелое заболевание глаз, для которого характерны снижение остроты зрения и его потеря в долгосрочной перспективе.

Как объясняют исследователи, утрата конкретных клеток сетчатки, которые называются ганглиозными, приводит к ухудшению восприятия света. Из-за этого, в свою очередь, могут нарушаться циркадные ритмы и меняться настроение.

"Дневной свет имеет решающее значение для циркадных ритмов, сна и настроения человека. Различные типы ганглиозных клеток сетчатки участвуют в передаче визуальной и невизуальной световой информации в соответствующие области мозга", – говорится в исследовании.

По мнению ученых, полученные результаты позволят повысить эффективность борьбы с глаукомой и разработать новый подход к терапии некоторых типов депрессии.