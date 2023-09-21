Онколог перечислил признаки рака глаза

О том, как можно заподозрить у себя возможное наличие редкого и очень опасного заболевания, рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин в беседе с NEWS.ru.

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Эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что рак глаза врачи диагностируют достаточно редко, это заболевание очень опасное. Дело в том, что на первых стадиях у болезни нет никаких симптомов, она никак себя не проявляет.

Однако Черемушкин посоветовал все же обращать внимание на некоторые признаки, которые могут указывать на возможное развитие злокачественной опухоли.

Следует сразу обращаться к специалисту, если вы заметите внезапную потерю остроты зрения, отметил эксперт. Также рак глаза может сопровождаться отслоением сетчатки.

На более поздних стадиях рак глаза может проявлять себя болевыми ощущениями в глазах, а также неожиданного мелькания искр в поле зрения.