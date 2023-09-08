Три вопроса доктору о глаукоме

О том, что такое глаукома, как она проявляется и чем лечится, "Рамблеру" рассказал врач-офтальмолог Дарья Барышникова.

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Что такое глаукома

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Дарья Барышникова отмечает, что данная патология является второй причиной слепоты во всем мире.

Глаукома — хроническое заболевание, сочетающее в себе несколько признаков — это сужение полей зрения, повышение внутриглазного давления (но не всегда) и атрофия зрительного нерва, что приводит к снижению зрения. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Зачастую это заболевание протекает совершенно бессимптомно и обнаруживается уже в запущенных стадиях, когда нет возможности вернуть потерянное зрение.

По словам врача, уровень заболеваемости глаукомой растет вместе с возрастом - если в промежутке от 40 до 50 лет это единичные случаи выявления глаукомы, то в старшей возрастной группе количество больных увеличивается практически в 20 раз.

Классификация глаукомы разнообразна, рассмотрим несколько. По происхождению она бывает первичной, когда изменения происходят именно в глазу; и вторичной, когда вследствие каких-то заболеваний (не обязательно глазных) и травм происходят патологические изменения. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Дарья Барышникова добавляет, что по механизму возникновения глаукома делится на две группы — это открытоугольная (самая распространенная), и закрытоугольная глаукома, в которую входит такое достаточно грозное состояние как острый приступ глаукомы, требующий экстренной офтальмологической помощи.

Диагностика глаукомы достаточно сложна, поэтому можно встретить такое состояние как «подозрение на глаукому», когда врач еще не может ни подтвердить этот диагноз, ни опровергнуть его, и требуется наблюдение в динамике с другими обследованиями. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Как проявляется глаукома

По мнению врача, глаукома опасна именно тем, что она протекает бессимптомно, и человек не замечает никаких изменений.

Могут насторожить такие жалобы как периодическое затуманивание зрения, боли в глазах или головная боль, и появление радужных кругов вокруг источника света. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

Отдельно врач выделяет острый приступ закрытоугольной глаукомы, когда происходит быстрое неконтролируемое повышение внутриглазного давления, которое сопровождается сильными болями в глазу, в виске, ярко выраженный болевой синдром, из-за чего возникает тошнота и рвота, практически моментально происходит снижение зрения, и поврежденный глаз краснеет.

Есть три основных направления лечения: сначала глаукома лечится каплями (препараты назначаются для постоянного и регулярного закапывания, иначе эффекта не будет), это медикаментозная терапия. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

По словам Дарьи Барышниковой, в сложных случаях выбираются комбинированные методики, может быть назначено несколько видов капель, после чего производят лазерные манипуляции, может быть даже неоднократно так же, как и хирургия, которая может повторяться через какое-то время. Все эти методы лечения направлены на то, чтобы зрительный нерв не страдал от повышенного внутриглазного давления.

Стоит знать, что при лазерном и хирургическом лечении острота зрения не будет повышаться, так как все вмешательства направлены только на снижение внутриглазного давления что в дальнейшем стабилизирует патологический процесс и сохранит то зрение, которое имеется на момент вмешательства. Барышникова Дарья Андреевна Врач-офтальмолог

По мнению Дарьи Барышниковой особую роль играет наследственность: у каждого пациента при опросе спрашивается, есть ли среди кровных родных диагноз глаукома, так как доказано генетическими исследованиями, что наличие этого заболевания у родственников является фактором риска развития глаукомы, но это вовсе не означает что она обязательно разовьется. При выявлении глаукомы у возрастных пациентов мы рекомендуем чтобы они информировали своих братьев, сестер и детей о том, что им надо регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

Как снизить риск глаукомы?

По словам врача, чтобы не пропустить начало заболевания и диагностировать данную патологию на ранней стадии, следует посещать врача офтальмолога даже если у вас нет никаких жалоб.

Дарья Барышникова добавляет, что после 40 лет настоятельно рекомендуется с профилактической целью посещать офтальмолога один раз в 2 года, а после 60 лет уже один раз в год. Если среди родственников есть диагноз глаукома, то профилактические осмотры можно начинать уже с 35 лет.