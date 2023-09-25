Врачи рассказали, как выявить рак кишечника по анализу крови
Онкологию кишечника можно выявить по уровню раково-эмбрионального антигена в крови. Об этом врачи Елена Малышева и Андрей Продеус рассказали в выпуске передачи "Жить здорово!".
В норме уровень онкомаркера должен быть равен 0-2,5 мкг/л. Если он повышен, то необходимо обратиться к специалисту и пройти ряд обследований, обращают внимание эксперты. В частности, речь идет о гастроскопии, колоноскопии, УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы, а также КТ легких.
"Во взрослом возрасте, если вдруг показатель повышается, это говорит о том, что какие-то клетки начали неумеренно быстро расти и их много. И обычно это раковые клетки".
Ранее "Рамблер" рассказывал о продуктах, которые защищают от рака кишечника.
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