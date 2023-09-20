Онколог назвал витамины, способные вызвать рак

Некоторые витамины могут стать причиной роста раковых клеток. Об этом рассказал кафедрой биохимии РУДН, онколог Вадим Покровский в беседе с «ФедералПресс».

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По словам специалиста, исключать эти витамины не нужно, но их прием должен быть под строгим контролем.

Не так давно стало известно, что витамин С может активизировать ген, который отвечает за рост новых сосудов в опухоли. Это неблагоприятный признак. Вадим Покровский объяснил, что витамин С влияет на образование коллагена и рост сосудистых стенок. Если этого витамина не хватает, рост сосудов замедляется. С другой стороны витамин С обладает антиканцерогенными свойствами.

Кроме витамина С, росту раковых клеток могут благоприятствовать фолиевая кислота (водорастворимый витамин В9), кобаламин ( витамин В12), ретиноевая кислота (витамин А) и витамин D.

Вадим Покровский считает, что прием витаминов в пределах нормы, не окажет негативного влияния на организм.