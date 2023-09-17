Ученые нашли способ победить рецидивирующий рак с помощью витамина В3

Ученые из Университета Миннесоты в Миннеаполисе нашли новый метод, помогающий пациентам с онкологией достичь ремисси.

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Так, исследование, опубликованное в Science Translational Medicine, показало, что если обрабатывать витамином В3 иммунные Т-клетки перед введением их в организм, то эффективность лечения повысится.

Ранее иммунотерапия различных типов рака крови перепрограмированием Т-клеток показала хорошие результаты, однако для каких-то больных она оказалась неэффективной. Решение этой проблемы ученые и нашли в новом исследовании.

Так, Т-клетки - это лимфоциты, являющиеся частью врожденного иммунитета. Они противодействуют микробам и уничтожают раковые клетки.

Ученые обработали Т-клетки никотинамидом витамин B3, а затем введены пациентам. Они провели клиническое испытание на 30 пациентах с устойчивыми к лечению или рецедивирующими видами раками крови.

В результате, у 11 из 19 больных с неходжкинской лимфомой возник полный ответ на терапию, и еще у троих из них — частичный.

Ученые выяснили, что никотинамид обезопасил Т-клетки от окислительного стресса, увеличив их выживаемость и повысив способность проникать в лимфатические узлы, а также находить раковые клетки и убивать их.

Это открытие может сделать прорыв в отношении лечения устойчивых видов рака крови.