Онколог перечислил продукты, защищающие от рака кишечника

Чтобы снизить риск развития рака кишечника, нужно придерживать определенной диеты. О том, какие продукты защитят от онкологического заболевания, изданию "МедикФорум" рассказал врач-онколог Андрей Воробьев.

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По словам врача, предотвратить рак могут помочь продукты с высоким содержанием клетчатки, например цельнозерновые, фрукты, овощи, бобовые и орехи. Клетчатка сохраняет здоровье пищеварительной системы, а также не дает потенциально вредным веществам долго взаимодействовать со слизистой оболочкой толстой кишки.

Врач также рекомендовал потреблять больше красочных овощей и фруктов. Некоторые соединения, которые содержатся в таких продуктах, например каротиноиды и флавоноиды, защищают от онкологических заболеваний.

Кроме того, в рацион стоит включить крестоцветные овощи вроде брокколи и цветной капусты. Они содержат глюкозинолаты, которые снижают рост раковых клеток и поддерживают детоксикацию организма.

Важно потреблять чеснок и лук, поскольку они богаты сероорганическими соединениями, что снижают действие рака.

Эксперт советует вместо обработанного и красного мяса есть примерно 120 граммов нежирного белка: птицу, рыбу, бобовые и тофу. Они не подвергают организм человека воздействию вредных соединений, которые образуются в процессе готовки мяса.