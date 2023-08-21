Продукты, богатые лютеином и витамином Е, улучшают работу мозга и защищают его от развития деменции. К такому выводу пришли специалисты Технологического института Вирджинии в ходе проведения двухлетнего исследования.

На протяжении указанного периода времени ученые наблюдали за несколькими тысячами участников. Все они были разделены на несколько групп в зависимости от рациона, которого должны были придерживаться. Исследователи же, в свою очередь, следили за состоянием их здоровья и основными показателями.

По окончании эксперимента обнаружилось следующее. Пищевые антиоксиданты, содержащиеся в цветных растительных продуктах, таких как лютеин, зеаксантин и витамин Е, могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции. За счет их употребления примерно в 2 раза снижается риск развития деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

"Кроме того, мы считаем, что диета, богатая продуктами с каротиноидами, поможет сохранить мозг в отличном состоянии в любом возрасте", – обратили внимание специалисты.

К последним относятся морковь, сладкий картофель, помидоры, грейпфруты, персики, слива, курага, крыжовник, черника и др.