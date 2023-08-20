О каких болезнях говорят круги под глазами

Синяки под глазами — привычны и известны каждому из нас. Обычно они возникают при усталости, тяжелой работе, проблемам с питанием или сильном стрессе. Однако это не только эстетическое проявление, темные круги могут свидетельствовать о разных патологиях. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Темные круги под глазами делают нас визуально менее привлекательными: вид становится больным и изнеможенным, как будто человек плохо спит, ест и в целом испытывает трудности. Важно выяснить, какие темные круги бывают и почему они появляются.

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Иногда бывает такое, что пигментные темные круги вокруг глаз возникают даже, если человек хорошо питается и спит. Они могут возникать по национальному признаку: если у родителей есть такой проявление восточной внешности. Такие темные круги под глазами невозможно убрать, их можно только камуфлировать. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

Чаще всего пигментация под глазами возникает из-за активного воздействия солнца и неправильного применения солнцезащитных средств. Также существует посттравматическая пигментация — например, сделали неудачно какую-то процедуру, после на солнце сгорели и появились пигментные круги.

Кроме пигментации на темные круги под глазами может повлиять дефицит объема в этой области, однако это сугубо эстетическая проблема, которая никакой угрозы не несет и легко решается с помощью филлеров и пересадки собственного жира. Фетисова Дарья Валериевна Пластический хирург, врач косметолог, создатель Московской школы Косметологии.

Чаще всего дефицит объема жировой ткани возникает из-за похудения или возрастных изменений, но также может быть и врожденной особенностью. У определенного типа людей может быть очень тонкая кожа, поэтому начинают просвечиваться мышцы, сосуды и внешний вид портится.