Ученые выяснили, какие продукты защищают легкие от инфекций

Ученые выяснили, как употребление брокколи способствует защите легких от инфекций
В брокколи, цветной капусте, шпинате и других крестоцветных овощах содержится белковый арилуглеводородный рецептор (AHR), который помогает поддерживать барьер в легких, тем самым защищая их от инфекций. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, на результаты которого ссылается издание Daily Mail.
Как объясняют специалисты из Биомедицинского института Фрэнсиса Крика, легкое имеет состоящий из двух слоев барьер. Он должен быть прочным, чтобы предотвратить проникновение вирусов и бактерий в организм.
В рамках эксперимента исследователи провели серию экспериментов на мышах и обнаружили, что AHR в данном случае играет важную роль. Так, у грызунов с гриппом была обнаружена кровь в воздушных пространствах между легкими, так как она просочилась сюда через поврежденный барьер. А белковый арилуглеводородный рецептор, в свою очередь, останавливал его разрушение.
Таким образом, результаты показали, что организм мышей с повышенной активностью AHR лучше справлялся с гриппом и другими респираторными инфекциями.
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