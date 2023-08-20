Названы продукты, снижающие риск болезни Альцгеймера на 50%

Ученые из Технологического института Вирджинии (Virginia Tech) выяснили, что уровни получаемых с пищей антиоксидантов лютеина, зеаксантина, ликопина и витамина Е в мозге у людей с болезнью Альцгеймера вдвое ниже, чем у здоровых. Исследование опубликовано Journal of Alzheimer's Disease.

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Ученые оценили диету и здоровье мозга более тысячи участников, живущих в Чикаго. За их состоянием следили более десяти лет. Исследователи обнаружили, что те, кто придерживается диеты MIND, имели меньший риск болезни Альцгеймера или других нарушений умственных функций. Такое питание подразумевает потребление большого количества фруктов, богатых антиоксидантами, орехов, овощей и рыбы, а также ограничение мяса и сладостей.

Положительное действие диеты MIND было связано с увеличенным потреблением каротиноидов. У тех, кто потреблял из пищи наибольшее количество каротиноидов (лютеина или зеаксантина) в течение десяти лет, риск развития болезни Альцгеймера был на 50% ниже. Анализ образцов мозга людей, страдавших при жизни болезнью Альцгеймера, показал, что концентрации ликопина, зеаксантина и ретинола у них были в два раза ниже по сравнению с здоровыми.

Каротиноиды — мощные антиоксиданты, которые обычно встречаются в ярких растениях. Лютеина особенно много в капусте и шпинате, а зеаксантином богаты кукуруза и оранжевый перец.