Врач рассказала, как диабетикам правильно выбрать молоко

Далеко не все молочные продукты подходят людям, которые страдают диабетом 2 типа. О том, на что диабетикам следует обратить внимание при выборе молока, рассказала семейный врач Татьяна Захарова изданию "МедикФорум".

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По словам врача, людям с диабетом 2 типа следует отдавать предпочтение нежирному или обезжиренному молоку. Молочные продукты с высоким содержанием жира могут негативно повлиять на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, лучше выбирать несладкие молочные продукты без ароматизаторов. Большое содержание добавленного сахара может поднять уровень сахара в крови.

Диабетикам могут подойти альтернативные варианты молока: миндальное, соевое или овсяное. Однако опять же лучше выбирать несладкие продукты. Из некоторых растительных видов молока сахар может быть удален специально.

Обратите внимание также на размер порции молока. Врач отмечает, что слишком большая порция может вызвать скачок уровня сахара в крови.