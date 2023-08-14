Названы ранние симптомы сахарного диабета

Сахарный диабет представляет собой хроническое заболевание, требующее постоянного контроля и наблюдения. О ранних симптомах недуга "Известиям" рассказала врач-эндокринолог, диетолог Эльвина Бинатова.

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По словам специалиста, одним из них является постоянное чувство голода. При недостаточном поступлении глюкозы в инсулинзависимые ткани возникает голодание клеток и распад белков, происходит воздействие на центральную нервную систему, и человек испытывает чувство голода, объяснила врач.

При сахарном диабете I типа на ранних этапах развития возможно в том числе стремительное снижение массы тела, связанное с голоданием клеток. А для II типа, наоборот, характерно увеличение веса из-за увеличения синтеза жира, обратила внимание эндокринолог.

Помимо этого, свидетельствовать о развитии болезни могут постоянное чувство сухости во рту и жажды. Они проявляются из-за повышения уровня глюкозы в крови, которое приводит к раздражению центра жажды.

Наконец, на развитие заболевания иногда указывают такие симптомы, как увеличение суточного количества мочи и повышенное потребление жидкости, слабость и сонливость, плохое заживление ран, зуд и сухость кожи. Покалывание в ногах, проблемы со зрением и увеличение толщины кожи в области складок также можно отнести к ранним признакам сахарного диабета, уточнила эксперт.