Одобрен первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера

Препарат Leqembi предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. По данным исследований ученых, препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 1,5 лет лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания.