Одобрен первый препарат, замедляющий болезнь Альцгеймера
Министерство здравоохранения Японии формально одобрило применение первого препарата, способного замедлить развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает агентство Киодо.
Препарат Leqembi предназначен для уменьшения уровня отложений белков бета-амилоидов в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. По данным исследований ученых, препарат замедляет ухудшение памяти и мышления примерно на 27% после 1,5 лет лечения у пациентов с ранними стадиями заболевания.
Как сообщают японские СМИ, препарат может оказаться на прилавках Японии уже в ноябре.
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