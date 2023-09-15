Обнаружена неизученная причина Альцгеймера

Исследователи открыли новую причину болезни Альцгеймера. Их выводы помогут сделать прорыв в лечении и изучении болезни. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

© Unsplash.com

Новое исследование, проведенное учеными из Орегонского университета здоровья и науки и опубликованное в журнале Annals of Neurology, рассматривало ткань головного мозга пациентов с деменцией.

Видео дня

«В результате мы пришли к важному открытию», — сказал старший автор Стивен Бэк, доктор медицинских наук, нейробиолог и профессор педиатрии в Медицинской школе OHSU.

Бэк долгое время изучал миелин, изоляционную защитную оболочку, покрывающую нервные волокна головного мозга, включая задержки в формировании миелина у недоношенных детей. Новое исследование расширяет это направление работы, раскрывая каскадную форму нейродегенерации, вызванную разрушением миелина.

Ученые обнаружили, что микроглия дегенерирует в белом веществе мозга пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией.

Микроглия — это резидентные клетки головного мозга, которые обычно участвуют в очистке клеточного мусора как часть иммунной системы организма. Когда миелин повреждается, микроглия собирается очистить его от мусора. В новом исследовании ученые обнаружили, что микроглия сама по себе разрушается в результате очистки богатого железом миелина, формой гибели клеток, называемой ферроптозом.

Учитывая интенсивное научное внимание к основной причине деменции у пожилых людей, Бэк назвал удивительным то, что исследователи до сих пор не установили связь с ферроптозом..

Ученые упустили из виду основную форму гибели клеток при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, не уделяли внимания микроглии как уязвимым клеткам и повреждению белого вещества головного мозга.

Исследование показало, что каскадный эффект дегенерации микроглии, по-видимому, является механизмом прогрессирования снижения когнитивных функций при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, сказал Бэк.

Он ожидает, что фармацевтические компании будут использовать это новое открытие для разработки соединений, направленных на уменьшение дегенерации микроглии в мозге.