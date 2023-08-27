Как яблоки могут спасти мозг от болезни Альцгеймера

Ведущий ученый обнаружил удивительную пользу, которую яблоки могут оказать на здоровье вашего мозга.

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Ученый-диетолог доктор Винсент Кандравината заявил, что есть убедительные доказательства того, что регулярное употребление яблок может улучшить память и снизить риск болезни Альцгеймера

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Специалисты отмечают, потребление большего количества яблок может «помочь вам вспомнить, куда вы положили ключи от машины», поскольку они содержат витамины и минералы, которые связаны с сохранением памяти.

Он сказал, что фрукт богат фенольными соединениями, такими как флавоноиды, которые могут помочь снизить риск болезни Альцгеймера, защищая мозг от вредных веществ.

Доктор Винсент сказал, что флавоноиды также можно найти во многих других фруктах и овощах, а также они являются сильным антиоксидантным агентом, который может уменьшить симптомы депрессии и тревоги.

Ученый-диетолог доктор Винсент Кандравината рассказал, что есть веские доказательства того, что регулярное употребление яблок может улучшить память и снизить риск болезни Альцгеймера.

Доктор Винсент процитировал американское исследование с участием 2800 участников в возрасте 50 лет, которое показало, что у тех, кто ел продукты с низким содержанием флавоноидов, в два-четыре раза чаще развивалась болезнь Альцгеймера и связанная с ним деменция в течение 20-летнего периода.

«Флавоноиды — это фенольные соединения, содержащиеся во фруктах, таких как яблоки и груши, и овощах, таких как капуста и шпинат. Вы даже можете найти их в шоколаде и вине! Эти соединения при правильном усвоении полезны для нашего здоровья», — сказал он.

«Исследования показали, что более высокое потребление с пищей флавоноидов и их подкласса флавонолов может быть связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера».

Он объяснил, что более высокое потребление яблок может дать организму важные витамины и минералы, которые защищают клетки мозга от нейротоксичности, которая может привести к таким нейродегенеративным расстройствам.

«Нейротоксичность возникает, когда нервная система организма подвергается воздействию природных или искусственных токсичных веществ и изменяет нормальную деятельность нервной системы. В конечном итоге это может привести к разрушению или гибели нейронов мозга».

Ученые отметилм, что яблоки богаты фенольными соединениями, такими как флавоноиды, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера, защищая мозг от вредных веществ.

«Нейротоксичность может возникнуть в результате воздействия веществ, используемых при химиотерапии, лучевой терапии, медикаментозной терапии, или даже воздействия тяжелых металлов, таких как ртуть, и некоторых пищевых добавок, пестицидов, промышленных и чистящих растворителей и косметики».

Клинический диетолог добавил, что, хотя не существует лекарства или хотя бы известной причины болезни Альцгеймера, существуют способы снизить вероятность развития болезни.

«Ведение здорового образа жизни, включая сбалансированное питание и поддержание физической формы, — это отличные способы, которые могут помочь снизить риск развития заболевания», — сказал он.

«Удивительно думать, что такой простой фрукт, как яблоко, может сыграть такую важную роль в снижении риска развития болезни Альцгеймера».

Доктор Винсент сказал, что добавление свежих яблок в ваш ежедневный рацион может иметь множество преимуществ, в том числе для вашего психического здоровья.

«Яблоки являются хорошим источником пектина, растворимой клетчатки. Исследования и исследования показали, что потребление большого количества этого типа клетчатки связано с меньшим риском возникновения симптомов депрессии», — сказал он.