Названы продукты, которые снижают риск аневризмы аорты

Кардиолог Мясников перечислил продукты, которые снижают риск развития аневризмы аорты
Фрукты, овощи, орехи и ряд других продуктов снижают риск развития аневризмы аорты. Об этом кардиолог Александр Мясников рассказал в своем телеграмм-канале.
Помимо этого, для здоровья сосудов полезны цельные зерна, хлопья на завтрак, нежирный сыр, чай и кофе. Все они, по словам врача, являются противовоспалительными.
А вот употребление мяса, колбасных изделий, субпродуктов, чипсов и сладкой газировки, напротив, негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития аневризмы аорты.
Что касается факторов риска, то к ним кардиолог отнес генетическую предрасположенность, возраст 65+ (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемую гипертонию и сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие продукты снижают риск развития рака.