Названы продукты, которые снижают риск аневризмы аорты

Фрукты, овощи, орехи и ряд других продуктов снижают риск развития аневризмы аорты. Об этом кардиолог Александр Мясников рассказал в своем телеграмм-канале.

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Помимо этого, для здоровья сосудов полезны цельные зерна, хлопья на завтрак, нежирный сыр, чай и кофе. Все они, по словам врача, являются противовоспалительными.

А вот употребление мяса, колбасных изделий, субпродуктов, чипсов и сладкой газировки, напротив, негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и повышает риск развития аневризмы аорты.

Что касается факторов риска, то к ним кардиолог отнес генетическую предрасположенность, возраст 65+ (особенно у мужчин), курение, атеросклероз, неконтролируемую гипертонию и сидячий образ жизни вкупе с неправильным питанием.