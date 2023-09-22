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Врач Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развития рака

Листовые салаты защищают организм от развития онкологических заболеваний. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".

Врач рассказал, какие продукты снижают риск развития рака
© Unsplash

По словам специалиста, в зелени содержится большое количество фолиевой кислоты, которая обладает мощным противораковым действием. Поэтому у людей, в рационе которых присутствует данный продукт, риски развития онкологии меньше, чем у остальных.

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В качестве примера были названы салат латук, ромэн, мангольд, шпинат и др. Они также положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой и нервной систем, отметил врач.

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