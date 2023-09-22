Врач рассказал, какие продукты снижают риск развития рака

Врач Мясников рассказал, какие продукты снижают риск развития рака
Листовые салаты защищают организм от развития онкологических заболеваний. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном".
По словам специалиста, в зелени содержится большое количество фолиевой кислоты, которая обладает мощным противораковым действием. Поэтому у людей, в рационе которых присутствует данный продукт, риски развития онкологии меньше, чем у остальных.
В качестве примера были названы салат латук, ромэн, мангольд, шпинат и др. Они также положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой и нервной систем, отметил врач.
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