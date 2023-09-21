Диетолог назвала продукты, которые подарят силы пожилым

Диетолог Маргарита Королева в беседе с Москвой 24 рассказала о продуктах, которые подарят силы пожилым людям.

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По словам медика, таким эффектом обладают овощи, в которых много сложных углеводов. Медик отметила, что овощи помимо прочего дают энергию надолго, а не на короткий промежуток времени.

Чтобы прием пищи был более сытным, Королева рекомендовала сочетать овощи с источниками полноценного белка, к которым относятся мясо, рыба и птица.

В качестве альтернативы можно рассмотреть крупы – например, гречку или овсянку. Они богаты пищевыми волокнами, а также сложными углеводами.

В заключение медик посоветовала отказаться от быстрых углеводов:

"При постоянном употреблении такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена".