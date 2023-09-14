Диетолог предупредила о вреде горячего хлеба для организма

Некоторые предпочитают выпечку с пылу с жару. Однако употребление горячих хлебобулочных изделий может нанести вред организму, заявила "Аргументам и Фактам" диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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По словам специалиста, основная опасность состоит в том, что в горячем виде хлеб буквально скатывается в комки в желудке, в связи с чем желудочному соку тяжело с ними справляться. В результате в пищеварительной системе возрастает уровень кислотности и начинают проявляться болевые ощущения в животе, объяснила нутрициолог.

"Когда горячая выпечка попадает в пищеварительную систему, крахмал из хлеба распадается на спирт и углекислый газ — а это прямой путь к активизации вредных микробов и бактерий", – уточнила эксперт.

При частом употреблении горечей выпечки можно спровоцировать развитие заболеваний поджелудочной железы, желудка и кишечника, предупредила диетолог.

Помимо этого, попадающая на регулярной основе в глотку человека горячая пища способна вызвать развитие рака ротоглотки. В данном случае она ожигает нежную слизистую, в результате чего здесь образуется очаг постоянного воспаления и растут риски перерождения клеток в злокачественные, резюмировала Ирина Мансурова.