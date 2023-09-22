Врач Павлова рассказала, почему нельзя хрустеть шеей
Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале объяснила, почему не стоит вызывать хруст в шее.
По словам специалиста, покрутить шеей любят многие, но не все делают это правильно, на что указывает хруст. Когда человек запрокидывает голову, остистые отростки просто сами в себя впиваются, из-за чего появляется хруст, объясняет доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Врач объяснила, что в позвоночнике крутится лишь один позвонок и только на 21 градус – атлант по отношению ко второму. Все остальные позвонки могут только наклоняться и имеют определенные степени свободы.
Также врач делится мнением травматолога-ортопеда Владимира Гордеева, который советует не запрокидывать голову резко, а осторожно приподнимать подбородок к потолку. Иначе возрастает риск развития синдрома позвоночной артерии. Это расстройство сопровождается головными болями и головокружениями.